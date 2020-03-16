Крикунов: иностранцы всегда нервничают. Давайте ещё из-за коронавируса всю страну закроем

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением об ажиотаже в связи с эпидемией коронавируса.
«Нервничают ли иностранцы „Динамо“ по поводу возвращения домой, как в других клубах? Да они всегда нервничают, на то они и иностранцы!
Без зрителей не очень хорошо играть, это как тренировочный матч. Вообще, у нас же не так много этих больных, которые бы так сильно влияли. Давайте тогда сейчас всю страну закроем, по домам разойдёмся, ничего делать не будем.
На сегодняшний день я думаю, что спокойно можно играть со зрителями, больших проблем нет у нас. Я понимаю, если бы у нас была настоящая эпидемия, как при обыкновенном гриппе иногда бывает. Разогнали ажиотаж, не знаю, кому он нужен», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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