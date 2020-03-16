Метсола и Хартикайнен поддержали Умарка. Легионеры «Салавата» — за остановку плей-офф

Легионеры «Салавата Юлаева» выступают за то, чтобы приостановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса. Первым прервать сезон руководство КХЛ призвал Линус Умарк. Его поддержали Юха Метсола и Теэму Хартикайнен.

Все они опубликовали на своих страницах в «Инстаграме» знак с перечёркнутым хоккеистом и текст «Всё, хватит. Остановите сначала этот вирус!».

Фото доступно на странице Теэму Хартикайнена в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Юхи Метсолы в «Инстаграме».

Сегодня, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».



Кроме того 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса, которые исключают в столице проведение хоккейных матчей.



Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.