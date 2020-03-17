Сезон в НХЛ может возобновиться 15 мая

Сезон в Национальной хоккейной лиге может возобновиться 15 мая, сообщает журналист TSN Джино Реда в своём «твиттере».
По данным журналиста, центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил рекомендацию о запрете проводить мероприятия в течение следующих 8 недель, на которых будет собираться более 50 человек. Также сообщается, что лига разрешит игрокам покинуть расположение клуба и вернуться домой.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.
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