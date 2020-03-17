Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сезон в НХЛ может возобновиться 15 мая

Сезон в НХЛ может возобновиться 15 мая
Хоккей / НХЛ 0

Сезон в Национальной хоккейной лиге может возобновиться 15 мая, сообщает журналист TSN Джино Реда в своём «твиттере».

По данным журналиста, центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил рекомендацию о запрете проводить мероприятия в течение следующих 8 недель, на которых будет собираться более 50 человек. Также сообщается, что лига разрешит игрокам покинуть расположение клуба и вернуться домой.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

«Прилавки магазинов пустые, но нашли гречку». Как сейчас живут русские хоккеисты в Америке
Радулова тестируют на наличие коронавируса, другие в поисках еды, а жена Бобровского удивлена, что в России критикуют её мужа.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020