Вратарь «Далласа» Худобин показал новый шлем, на котором изображены легенды клуба

Российский вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин в «Инстаграм-сторис» опубликовал фото своего нового шлема, на котором изображены легенды клуба – Эд Белфур, Марти Турко и Энди Муг.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» журналиста The Athletic Шона Шапиро.
33-летний голкипер принял участие в 30 матчах нынешнего регулярного сезона, в 16 из которых одержав победы и пропуская в среднем 2,22 шайбы за игру. Его коэффициент надёжности составляет 93%. Всего за карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, в среднем за игру отражая 92% бросков. Ранее он выступал за такие команды как «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления 12 марта.
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