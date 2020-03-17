Попихин: хоккей уходит на второй план, у многих ребят семьи остались в Ташкенте

Главный тренер «Хумо» Евгений Попихин проанализировал причины поражения в четвёртом матче со «Звездой» (0:4) в четвертьфинале Кубка Петрова. Его подопечные уступают в серии до четырех побед со счетом 1-3.

«Они залезли на пятак, и второй гол, когда было три добивания, большую роль сыграл. Старались, конечно, но они уже ушли в отрыв 3:0. Перед третьим периодом ребят попросил достойно сыграть до конца. Третий период получился нормальный такой, и движение было, и силовую борьбу вели. Пара моментов была, но не реализовали. Готовимся дальше.

Скажу не в оправдание: эта ситуация с коронавирусом сказалась, у многих ребят семьи остались в Ташкенте. Ситуация непростая, и когда у тебя в голове сидит другой таракан, хоккей немного уходит на второй план. Ребятам не так легко концентрироваться на хоккее. Стараются, но здесь всё не так просто», — цитирует Попихина пресс-служба ВХЛ.