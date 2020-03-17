Юнг — об уходе из «Адмирала»: не жалею о контракте, но мне хватило одного сезона

Нападающий «Адмирала» Маркус Юнг в интервью шведской прессе объяснил, почему принял решение покинуть приморский клуб.

«Хорошо вернуться домой и встретиться с семьёй, которую давно не видел. Я играл очень далеко от Швеции, ведь Россия действительно очень большая страна. Каждый полёт на гостевой матч длился около 10 часов. Мы фрахтовали самолёт, однако он не мог совершить полёт за один раз. Каждый раз была необходима дозаправка. Приходилось садиться и снова заправлять самолёт. При этом в целом поездки всё равно прошли лучше, чем я ожидал.

После последнего матча в выездной серии мы возвращались домой. По прилёте можно было поспать, потом проснуться, а во Владивостоке уже полдень. Это был особенный сезон. Я не жалею, что подписал контракт с «Адмиралом» и играл там. Мне было хорошо. Знаю, что Никлас Бергфорс играл за «Адмирал» в течение 2,5 сезона. Но это зависит от того, что вы за человек.

Иногда становится немного тяжело для психики, потому что слишком много времени проводишь вдали от семьи. В то же время когда оказываешься дома, то находишься там дольше, чем обычно. В России мало людей говорит по-английски, и по этой причине было сложно общаться. Я думаю, что в таких условиях вы развиваетесь как личность, потому что не можете чувствовать себя абсолютно комфортно. И одного сезона мне хватило», — цитирует Юнга HockeyNews.se.