КХЛ объявила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина — 2020

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина — 2020.
– Лучшим вратарём признан Харри Сятери («Сибирь»), в пяти матчах серии с «Автомобилистом» одержавший четыре победы, две из них (обе гостевые) – на ноль. Финский голкипер отразил 96,11% бросков (в общей сложности — 180, в среднем – 36,0 за игру) при коэффициенте надёжности 1,45. Безголевой отрезок вратаря составил 142 минуты 25 секунд (лучший результат первого раунда).
– Лучшим защитником признан Филип Ларсен («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в четырёх из шести матчей серии с «Авангардом» и набравший в них 4 (1+3) очка. Датский защитник уфимского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). На его счету также пять силовых приёмов.
– Лучшим нападающим признан Линус Умарк («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в четырёх из шести матчей серии с «Авангардом» и набравший в них 12 (1+11) очков. Шведский форвард «Салавата Юлаева» лишь в одной из шести встреч серии набрал менее двух очков, а в третьем матче отметился ассистентским хет-триком. Умарк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+7).
– Лучшим новичком признан защитник Артём Минулин («Металлург»), в пяти матчах серии с «Барысом» набравший 3 (1+2) очка. Две передачи во второй встрече и гол в пятой стали для 21-летнего защитника первыми в КХЛ. Минулин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), в среднем проводил на льду 15 минут 21 секунду, нанёс 8 бросков по воротам и провёл семь силовых приёмов.
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