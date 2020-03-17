Экс-защитник пяти клубов КХЛ и сборной Финляндии Мянтюля завершил карьеру в 38 лет

Известный финский защитник Туукка Мянтюля завершил карьеру, сообщается в официальном «твиттере» «Таппары».

38-летний хоккеист защищал цвета «Таппары» на протяжении двух последних сезонов, являясь ассистентом капитана команды. В этом сезоне Туукка принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата Финляндии, в которых забросил две шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+16" и 55 минутах штрафного времени.

За карьеру в КХЛ Мянтюля играл за такие клубы, как «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Медвешчак» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности финн сыграл 225 матчей, забросив 26 шайб и сделав 62 голевые передачи.

В составе национальной сборной стал двукратным финалистом чемпионата мира (2007, 2014) и бронзовым призёром мирового первенства 2006 года.