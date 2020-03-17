Пашков — о КХЛ: логично отменить сезон. Надо думать обо всех, а не только о шести командах

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ приостановить сезон.
«Совершенно очевидно, что всё это прямым образом влияет на игроков и клубы, находящиеся в подвешенном состоянии. Однозначно понятно, что команды подойдут к играм не в лучшем виде. Моральное состояние, физическая форма – всё это скажется на качестве игры. Всё будет не так, как ожидалось.
При любом формате будут недовольные. Будет сложно договориться о формате с командами, которые соберутся участвовать. Учитывая, что времени мало, можно провести матчи по системе вылета. Но надо думать, как это сделать с шестью командами и никого не обидеть. Последствия всё равно будут не очень хорошими. Качество испортится в любом случае.
Отменить сезон? Это логично. Кубок в таком случае не вручать, чемпион – лучший клуб регулярки, то бишь предварительного турнира. Тем более «Йокерит» и «Барыс» уже снялись, так что это всё несерьёзно. Надо думать обо всех, а не только о шести командах. Те же финны и казахстанцы участвовали в турнире, прошли первый раунд. Нужно всех уважать и спокойно сейчас закончить турнир», — сказал Пашков «Чемпионату».
- 17 марта 2020
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