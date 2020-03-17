Чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля

РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19, сообщается на официальном сайте КХЛ.

«КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки.



В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах.



В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи с эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением», — сказано в официальном заявлении.

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