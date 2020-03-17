Заключительный этап хоккейного Евротура перенесён на август из-за коронавируса

Федерация хоккея России рассказала о переносе из-за коронавируса заключительного этапа Еврохоккейтура на август.
«В связи с угрозой распространения вируса COVID-19, закрытием границ безвизовой Шенгенской зоны федерации хоккея европейских стран провели ряд консультаций, по итогам которых пришли к заключению о необходимости переноса заключительного этапа Еврохоккейтура – Чешских хоккейных игр – на первый международный брейк в августе 2020 года и о невозможности проведения оставшихся матчей Еврочелленджа в ряде стран.
16 марта Министерство спорта РФ ввело запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории России. Также Правительством РФ принято решение — с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан на территорию РФ.
В связи с изложенным выше и учитывая, что безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью, Федерация хоккея России вынуждена сообщить об отмене матчей Еврочелленджа в Мытищах и Сочи (9, 11, 23 и 25 апреля) и вынесенного матча Чешских хоккейных игр Россия – Швеция в Ярославле (30 апреля).
ФХР совместно с ИИХФ продолжает следить за развитием ситуации. Сборная России будет готова к международным стартам, если они состоятся в сезоне-2019/20», — указано в заявлении лиги.
- 17 марта 2020
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