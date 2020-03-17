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WHL и QMJHL досрочно завершили регулярные чемпионаты, но плей-офф не отменён

WHL и QMJHL досрочно завершили регулярные чемпионаты, но плей-офф не отменён
Хоккей / Прочие 0

Юниорская лига Квебека и Западная хоккейная лига остановили свои регулярные чемпионаты из-за коронавируса, сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи. Итоговые места команды будут зафиксированы на момент остановки чемпионата. Плей-офф пока отменять не планируется.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.

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