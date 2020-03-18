«Ак Барс» призвал КХЛ отменить плей-офф. Иначе казанский клуб готов сняться с турнира

«Ак Барс» на официальном сайте опубликовал обращение к президенту КХЛ Алексею Морозову с просьбой рассмотреть вопрос досрочного завершения сезона без определения обладателя Кубка Гагарина. В противном случае казанский клуб оставляет за собой право отказаться от продолжения участия в турнире. Об этом сказано в письме, которой «Ак Барс» направил в лигу за подписью исполнительного директора Мансура Усманова.
«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонала и их семей.
Кроме того иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Беларусь, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом. В случае организации усечённого турнира плей-офф без участия в нём ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ.
Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/2020, без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», — сказано в официальном заявлении, размещённом на сайте клуба.
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