Экс-жена Зайцева: не видела детей с момента похищения. Полиция не знает, где они

Маргарита Готовцева (Зайцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, после решения Мосгорсуда отложить апелляцию российского защитника по вопросу опекунства над детьми до 9 апреля заявила, что не видела детей с 23 ноября.

«Никто из представителей органов опеки, полиции или Следственного комитета не знает, где дети. Моих детей у меня украли из рук, и с тех пор никто не может дать мне никакой информации об их местоположении и состоянии здоровья. Я не видела их с момента похищения. Это случилось 23 ноября. Мне на дают возможности с ними никак пообщаться, ни по видеозвонку, ни по телефону. Я пропустила второй день рождения своей старшей дочери. Никакой информации о состоянии их здоровья мне тоже не дают.

Уже после того, как у меня украли детей, я очень просила его дать мне возможность с ними увидеться. Это было за два дня до декабрьского заседания, на котором было вынесено решение. Никита пообещал мне организовать встречу с детьми, но потом он опять пропал и перестал отвечать на мои сообщения. Физически я очень пытаюсь увидеть детей. Постоянно приезжаю к дому в надежде, что когда-нибудь ко мне выйдет свёкор. Я снимаю всё это на камеру, чтобы потом не говорили, что меня ищут, а я не приезжаю и не справляюсь о своих детях. Но никакого контакта нет», — передаёт слова Готовцевой корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.