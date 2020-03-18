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Кто вышел бы в финал от Запада, если бы плей-офф КХЛ продолжился?

Кто вышел бы в финал от Запада, если бы плей-офф КХЛ продолжился?
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 17 марта, РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто вышел бы в финал от Запада, если бы плей-офф КХЛ продолжился?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

В полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции должны были сыграть СКА и «Йокерит», а также ЦСКА и «Динамо». Однако команда Лаури Марьямяки после получения соответствующей рекомендации от правительства Финляндии была вынуждена отказаться от участия в плей-офф.

Кто вышел бы в финал от Востока, если бы плей-офф КХЛ продолжился?
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