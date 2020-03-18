Николишин: «Ак Барс» всё сделал правильно. В КХЛ должны немножечко соображать!

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал письмо «Ак Барса» в КХЛ с просьбой отменить продолжение сезона.

«Ак Барс» не отказался от участия в плей-офф, а написал письмо в лигу с просьбой остановить сезон, это немножко разные вещи. Не считаю это демаршом казанского клуба, они не намекают на то, что снимутся с плей-офф. Клуб написал официальное письмо в КХЛ и абсолютно правильно сделал. Вы поймите, что есть лига, а есть российское государство. Чьи законы выше? А если государство приняло решение, что у нас пандемия и нет возможности проводить соревнование, то как этому КХЛ может воспрепятствовать?

«Йокерит» и «Барыс» снялись с плей-офф как раз потому, что это государственный интерес. Всё абсолютно прозрачно. И мне удивительно, что КХЛ до сих пор не объявила об остановке сезона. Со стороны лиги это глупость! Она на то и континентальная, что в ней участвуют команды из разных стран. И если вы замахнулись на звание «континентальной», то учитывайте интересы всех государств, а не только России. В этом весь и смысл. Всем понятно, почему «Йокерит» и «Барыс» отказались от дальнейшего участия, но и КХЛ должна немножечко соображать. Закрывайте сезон!

Вот НХЛ взяла ситуацию в свои руки, опросила всех владельцев клубов и приняла своевременное решение. Сделайте то же самое и здесь, дайте какую-то конкретику людям! «Ак Барс» же не просто так написал письмо. Клубу надо обеспечивать безопасность игроков, думать о контрактах. Казанцы всё абсолютно правильно делают», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.