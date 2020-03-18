У Александра Радулова не обнаружили коронавируса

Нападающий клуба «Даллас Старз» Александр Радулов прошёл тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным, сообщает в «Твиттере» журналист Мэттью Дефранкс.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 180 тысяч человек, более 7 тысяч умерло.



В текущем сезоне Радулов набрал в 67 матчах 34 (15+19) балла при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч. Последний раз Радулов выходил на лёд 6 марта.