Бывший форвард «Магнитки» Платонов стал и.о. главного тренера клуба МХЛ «Стальные Лисы»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал изменения в тренерском штабе молодёжной команды уральского клуба «Стальные Лисы».
«С Юрием Пановым мы расстались по взаимному соглашению сторон. Денис Платонов — временно исполняющий обязанности главного тренера нашего клуба в МХЛ», — сообщил Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В составе «Магнитки» Денис Платонов отыграл 13 сезонов и становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), обладателем Кубка Шпенглера (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).
Денис входит в пятёрку лучших снайперов «Металлурга» за всю историю клуба, забросив 161 шайбу. Более того, он занимает первое место по количеству сыгранных матчей среди нападающих в истории «Металлурга» — 825 игр.
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