Фридман — о завершении сезона НХЛ к ОИ-2020: кто бы знал, состоится ли сама Олимпиада

Эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал информацию, что сезон НХЛ в обязательном порядке должен завершиться к дате начала Олимпийских игр 2020 года. Олимпиада в Токио должна стартовать 24 июля, однако на данный момент неизвестно, случится ли это.

«Я знаю, что комиссар лиги Гэри Беттмэн обсуждает в руководстве такую дату, но сейчас её никто не назовёт, даже если она и будет определена. Я их понимаю, потому что ситуация меняется стремительно, и нельзя ни в чём быть уверенным на сто процентов. Пока что все сходятся в том, что нельзя допустить ситуации, когда сезон возобновиться, а потом снова остановиться. Нельзя возобновлять, чтобы потом снова нажать на паузу. Нельзя, пока не будет столько уверенности, что смогут доиграть до конца.

Мне тоже казалось, что всё может затянуться до июня. Беттмэн действительно очень хочет провести плей-офф и ищет все возможности для этого. Для розыгрыша Кубка Стэнли нужно около 45 дней, и лига уже запросила стадионы и клубы относительно загруженности в июле. Но упомянутая информация американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в котором рекомендовано отменить все массовые мероприятия с участием 50 и более человек на восемь недель, делает угрозу отменённого сезона более реальной.

Пока это всё догадки. Но несколько человек, с которыми я разговаривал, действительно пока не представляют варианта, при котором хоккей будет продолжаться после начала Олимпиады. Кто бы знал, состоится ли сама Олимпиада», — сказал Фридман в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.