Полыгалов: хотел бы остаться в «Динамо». В Москве требовательные болельщики и специалисты

Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов выразил надежду, что бело-голубые заключат с ним новый контракт. В это межсезонье российский форвард может стать неограниченно свободным агентом.

«У нас в команде есть первый центр — Вадим Шипачёв, он получал много игрового времени, вёл за собой. Задача второго и третьего центральных — подхватить ритм, который задавал Шипачёв, чуть больше сработать на оборону, наладить связь с атакой, закрыть меньшинство.

Люблю плей-офф, весной обычно открывается второе дыхание. Когда команда физически готова, готов и каждый её игрок. Это система работы Владимира Крикунова. На мой взгляд, именно сейчас «Динамо» на пике, было бы здорово, чтобы сезон продолжался. Но обстоятельства выше нас.

Что дальше? Хотел бы остаться в «Динамо». Не люблю менять клубы, а в «Динамо» меня приняли хорошо, здесь мне и семье комфортно. У тебя всегда бывают сторонники и противники, это нормально и это спорт. Когда переходил в «Динамо», знал, что в Москве требовательные болельщики и специалисты. Для меня это была дополнительная мотивация», — цитирует Полыгалова Russia-Hockey.