Источник: голкипер СКА Мельничук может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»
Голкипер СКА Алексей Мельничук может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Кингз», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне 21-летний Мельничук принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истекает 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу трое голкиперов: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.
Основным голкипером «Кингз» продолжает оставаться 34-летний Джонатан Куик. Его бэкапом является 25-летний Кэлвин Питерсен. В ходе чемпионата «короли» обменяли Джэка Кэмпбелла в «Торонто Мэйпл Лифс».
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