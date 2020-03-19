Шведское издание Expressen изменило часть интервью Умарка про возвращение в КХЛ

Шведское издание Expressen заменило часть интервью нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка про возвращение в КХЛ в случае продолжения сезона.
Первоначально Умарку были приписаны слова: «Даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон, я не вернусь. Я не знаю, как там они всё решат. Всё время то назад, то вперёд — совершенно разные сообщения. Все слышали, что страны закрывают границы, и всем хотелось уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьёй».
Впоследствии шведский форвард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» выступил с опровержением своего интервью шведскому изданию и заявил, что потребует опровержения от Expressen. После этого шведское издание заменило часть интервью.
«Не думаю, что сезон отменят. Так что нам позволили приехать домой, но я готов вернуться, если матчи всё же будут. Хотя сложно, что нет чёткой позиции. Всё время информация меняется», — говорится теперь.
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