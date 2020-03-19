Салливан: тренировать Кросби — большая привилегия. Он является лучшим игроком поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями от работы с капитаном команды Сидни Кросби.

«Если он захочет, то будет потрясающим тренером, потому что он является настоящим студентом игры. Это должно быть его личным решением, но если он выберет этот путь, то добьётся значительного успеха. Я вижу, как он будет хорош в этой роли, потому что очень любит игру и страстно к ней относится.

Для меня он является образцом спортсмена, который благодаря своим качествам добивается большого успеха. Когда в твоей команде есть такой игрок, он является капитаном и играет в свой лучший хоккей, это заметно облегчает задачу тренера. Его очень интересно тренировать. Я у него очень многому научился с точки зрения игры.

Я должен признать, что тренировать его — это честь и большая привилегия. Когда лучший игрок твоей команды является лучшим игроком поколения и самым трудоспособным хоккеистом на льду и вне его, это делает мою работу намного более простой. Когда он станет тренером? Такой путь меня не удивит, но едва ли это случится в ближайшее время, потому что он очень любит игру», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.