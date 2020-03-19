Хеннесси: владелец «Витязя» бросил стакан в стекло. У меня ком в горле: «Меня убьют?»

Экс-форвард «Витязя» Джош Хеннесси в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни Spittin Chiclets поделился воспоминаниями о первых 24 часах в России.

«Я очень долго ждал визу, из-за чего пропустил тренировочный лагерь и начало сезона. Меня попросили привезти собственную амуницию, и я купил себе клюшек на весь сезон. 41 штуку на свои деньги. Я прилетел в Москву – клюшек нет. Я пытаюсь объяснить это в аэропорту – никто меня не понимает. Как будто ты на Марсе, всё по-другому. Айфон не работает, я в гневе иду в багажное отделение, и на выходе меня встречает какой-то русский парень в кожаной куртке. Он хватает мои вещи, и я не понимаю, что происходит – это киднеппинг или встреча от клуба? Это был сын владельца – того, что любил тафгаев. У него на голове маллет, рядом с ним такие же парни в кожанках, видимо, охранники. Мы поехали на встречу с владельцем «Витязя».

Я слышал, что у него были определённые связи с мафией и как минимум люди его боялись. Меня отвезли на игру молодёжной команды «Витязя», там человек 65 на трибунах. На арене бокс с затемнёнными стеклами, меня дважды проверяют охранники. Я ожидаю увидеть какого-нибудь страшного человека – такого русского из фильмов. Он поворачивается ко мне, и я вижу невысокого худенького мужика в бейсболке «Торонто Мэйпл Лифс» и худи размером XXXL с надписью «Fuck life». Выглядело жутко.

Нам принесли бутылку «Хеннесси». Я думаю: «Это всё из-за того, что у меня такая фамилия?» Мы выпиваем, закусываем. Перед нами еды человек на 50. Никто не смотрит хоккей, кроме него. Вдруг он вскочил и как бросил стакан в заградительное стекло бокса. У меня ком в горле: «Меня сейчас убьют?» И он сделал так несколько раз. Игра перешла в серию буллитов. Я умираю от усталости, мне хочется в отель, позвонить жене, помыться, поспать, и всё это время он пил «Хеннесси». Это был его любимый напиток, и я уже думал, что меня взяли только из-за фамилии. Вдруг он узнал, что есть такой игрок, и купил его, чтобы, может, продать несколько джерси.

После матча мы поехали ночевать к его сыну. Сначала он позвонил в торговый центр, чтобы они открыли его и я смог купить себе сим-карту и позвонить жене. Было, наверное, четыре утра. Старое здание, не самая удобная парковка. Четыре последних этажа были заняты его квартирой. Саша начинает орать на свою девушку – она встаёт и начинает готовить нам в чём спала. Нижнее бельё и бюсгальтер.

Он спрашивает у меня: «Ты любишь PlayStation?» Внутри комнаты экран на всю стену. Мы начинаем играть в НХЛ, ему интересны только серии буллитов. «Кого берёшь?» – рыкнул он. Я взял Дацюка, он нашёл меня в фарм-клубе и поднял в состав. Конечно, я побеждаю. Он злится. Говорит мне: «Ты не очень хорошо играешь в PlayStation». У меня нервный смех. Так прошли первые 24 часа в России», – приводятся слова Хеннесси в телеграм-канале «Эпицентр».