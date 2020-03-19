Завгородний — о коронавирусе: в Канаде люди с ума сходят, раскупили все прилавки

Нападающий системы «Калгари Флэймз» Дмитрий Завгородний рассказал, как Канаде реагируют на ситуацию с распространением новой коронавируса.

«Они тоже закупаются туалетной бумагой и всем остальным. Там действительно все прилавки раскупили, люди ходят и с ума сходят. Стараются дома сидеть. В масках там особо никого не видел, но город маленький, на улице никого нет, ибо никуда не выйдешь. Так что все сидят по домам, отдыхают. Везде есть возможность воспользоваться дезинфицирующими средствами. Ситуация серьёзная, вирус распространяется, уже есть первый заболевший игрок в НХЛ.

Я остерегался, сидел дома. Благо в Римуски пока нет заражённых, но посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, все будет хорошо. Я предохранялся: и руки постоянно дезинфицировал, и маску носил. Тренироваться там нельзя, все закрыто. Зал и лёд закрыты, так что я бы просто там сидел и ничего не делал. Неизвестно, сколько будет продолжаться карантин», — цитирует Завгороднего Sport24.