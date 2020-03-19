Экс-форвард «Витязя»: тренер говорил мне играть с переломом. Я привык к такому в России

Экс-форвард «Витязя» Джошуа Хеннесси в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни Spittin Chiclets поделился воспоминаниями о российской медицине.
«Когда русские хоккеисты получают травмы, им не делают операции в России. Они отправляются в Германию или другие страны. Очередной матч в КХЛ за „Витязь“, я получаю удар по лодыжке. Пытаюсь идти — больно. Меня отправляют в местную больницу, а там древнейшее устройство для рентгена. Мне говорят: „Перелома нет“. Я даже не могу стоять на ноге. Проходит неделя. У нас матч с „Ак Барсом“. Тренер подзывает меня к себе и говорит: „Ты завтра играешь. Я так сказал. Не доктор, а я“.
Я уже привык к такому отношению к игрокам в России и не стал спорить. Утренняя раскатка, я вообще не могу двигаться. Крис Бурк из „Ак Барса“ говорит, что я плохо выгляжу, и я не спорю. Говорю об этом тренеру. Мне делают укол чего-то в одну ягодицу. Все равно болит, даже коньки не натянуть. Мне делают укол морфия в другую ягодицу. Укол морфия, чтобы играть в хоккей! Я провел несколько смен и сломал себе берцовую кость. Меня увозят со льда, я ору на тренера, на идиота-врача. А он смотрит на меня и говорит: „Может, там нет перелома?“
В Казани делают рентген — чистый перелом. Агент помог мне найти хорошего доктора в каком-то военном госпитале. Мы идём к нему на встречу. Меня предупреждают: „Молчи и не показывай охране свой американский паспорт“. Врач смотрит на снимок и объясняет через агента: „Понимаю, что тебе не хочется делать операцию здесь, но если ты затянешь, тебе кранты. Кости уже не сойдутся ровно“.
Я гуглю стоимость такой операции — в США она стоит 40 тысяч долларов. Спрашиваю у агента, оплатит ли это клуб? Он говорит: „Никогда“. Тот врач говорит нам свою цену: 17 тысяч рублей или около 600 долларов на тот момент. Агент спрашивает, нет ли у меня с собой 600 баксов наличкой? Я такой: „Что? Прямо сейчас?“ Врач меня спрашивает: „Ты сегодня завтракал? Нет? Иди в комнату ожидания“.
Я думал у меня есть пара часов, чтобы прийти в себя. Через 10 минут в комнату заходят медсестры, начинают кричать и хихикать, будто никогда не видели американца в русском военном госпитале. Меня просят раздеться. Я стою перед ними голый, нога болит, а они смеются и что-то говорят друг другу. Доктор попросил меня самому вскарабкаться на операционный стол. Я просыпаюсь через 45 минут. Всё ещё на столе. Голый. Наркоз отходит, и я выучил русское слово „Болит“, которое выкрикивал каждый раз, когда терпеть было невозможно. Врач сказал, что я смогу улететь примерно через неделю. Я решил, что поеду в аэропорт прямо из больницы. Вот такой была операция за 600 долларов», — приводятся слова Хеннесси в телеграм-канале «Эпицентр».
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