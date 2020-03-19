Зюзин: доиграть плей-офф КХЛ можно в мае-июне, было бы желание

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин прокомментировал ситуацию с остановкой сезона КХЛ из-за коронавируса.
«Пожалуй, весь мировой спорт с подобной ситуацией сталкивается впервые. Да и современный мир такого ещё не проходил. Естественно, что играть в такой ситуации уже никто не может, это давит эмоционально, тут никаких вопросов. Но и паниковать тоже нельзя. В конце концов хоккеисты защищены лучше, чем простые обыватели, в командах есть врачи и специалисты, а игроки команд всегда под наблюдением. Только дисциплина внутри клуба и команды поможет выйти из этой ситуации без потерь.
Необходимо принципиально определиться, что делать дальше. Есть время до 10 апреля, и до этой даты нельзя делать резкие движения и спекулировать на эту тему. Во-вторых, у каждого чемпионата должен быть победитель и призёры. Легко сказать: давайте остановим и разъедемся. Мы видим, что та же НХЛ выработала позицию и сейчас решает, когда и как завершить сезон. Хотя за океаном даже плей-офф не начался, а у нас в самом разгаре Кубок Гагарина. Если лига и клубы, которые могут всё решить правильно, учесть интересы друг друга.
Повторюсь, ситуация нестандартная. Надо дождаться решения по чемпионату мира. Доиграть плей-офф можно в мае-июне, было бы желание. Повторюсь, необходимо всем набраться терпения: лиге, клубам и особенно игрокам. У всех есть свои обязательства. Главное — оперативно реагировать на ситуацию», — сказал Зюзин в интервью «Чемпионату».
- 19 марта 2020
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