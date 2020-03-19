СМИ сообщили, что Зайцев заразился коронавирусом. Отец хоккеиста это не подтверждает

Несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, заразившимся коронавирусом. Отец хоккеиста Игорь Зайцев опроверг данную информацию. Напомним, ранее клуб подтвердил, что один из его игроков действительно заразился коронавирусом.
«Сам прочитал всё в российских СМИ. Общался с Никитой, у него всё нормально, никакого коронавируса нет», — приводит слова Игоря Зайцева Sport24.
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.
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