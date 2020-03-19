Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СМИ сообщили, что Зайцев заразился коронавирусом. Отец хоккеиста это не подтверждает

СМИ сообщили, что Зайцев заразился коронавирусом. Отец хоккеиста это не подтверждает
Хоккей / НХЛ 0

Несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, заразившимся коронавирусом. Отец хоккеиста Игорь Зайцев опроверг данную информацию. Напомним, ранее клуб подтвердил, что один из его игроков действительно заразился коронавирусом.

«Сам прочитал всё в российских СМИ. Общался с Никитой, у него всё нормально, никакого коронавируса нет», — приводит слова Игоря Зайцева Sport24.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.

Овечкин без 50 голов, Панарин без рекорда. Чего не будет в НХЛ, если сезон не доиграют
Финиш регулярного чемпионата мог бы принести российским хоккеистам большой улов. Их ждали рекорды и награды.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020