Немировски: «Торпедо» предложило мне двухлетний контракт, но он пока не подписан

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился информацией о возможном подписании нового контракта с клубом.
«Пока в этом вопросе ясности нет. В феврале у меня была встреча с губернатором Нижегородской области, председателем правления «Торпедо» Глебом Никитиным. Мне был предложен двухлетний контракт, но на данный момент он не подписан.
Хочу ли я продолжить работу в «Торпедо»? За два сезона Нижний Новгород стал мне близким городом, и теперь я чувствую себя в нём как дома. Мне приятно работать в клубе с богатыми хоккейными традициями, я попал в хороший коллектив, с которым у нас, надеюсь, неплохое взаимопонимание.
Кроме того, у «Торпедо» замечательные болельщики, с ними всегда с удовольствием общаюсь. Я очень переживаю за команду, ведь она вместе с её преданными поклонниками, можно сказать, стала моей семьей. Уверен, что болельщики «Торпедо» заслуживают того, чтобы их любимая команда вышла на качественно более высокий уровень и играла на современной арене», — цитирует Немировски «Матч ТВ».
- 19 марта 2020
-
22:00
-
21:38
-
21:13
-
21:07
-
20:42
-
20:07
-
20:00
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:54
-
17:24
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:31
-
15:15
-
14:41
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:45