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Немировски: «Торпедо» предложило мне двухлетний контракт, но он пока не подписан

Немировски: «Торпедо» предложило мне двухлетний контракт, но он пока не подписан
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился информацией о возможном подписании нового контракта с клубом.

«Пока в этом вопросе ясности нет. В феврале у меня была встреча с губернатором Нижегородской области, председателем правления «Торпедо» Глебом Никитиным. Мне был предложен двухлетний контракт, но на данный момент он не подписан.

Хочу ли я продолжить работу в «Торпедо»? За два сезона Нижний Новгород стал мне близким городом, и теперь я чувствую себя в нём как дома. Мне приятно работать в клубе с богатыми хоккейными традициями, я попал в хороший коллектив, с которым у нас, надеюсь, неплохое взаимопонимание.

Кроме того, у «Торпедо» замечательные болельщики, с ними всегда с удовольствием общаюсь. Я очень переживаю за команду, ведь она вместе с её преданными поклонниками, можно сказать, стала моей семьей. Уверен, что болельщики «Торпедо» заслуживают того, чтобы их любимая команда вышла на качественно более высокий уровень и играла на современной арене», — цитирует Немировски «Матч ТВ».

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