Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генеральный менеджер и главный тренер «Чикаго» сохранят свои посты

Генеральный менеджер и главный тренер «Чикаго» сохранят свои посты
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн, главный тренер Джереми Коллитон и президент Джон Макдоноу останутся на своих постах в сезоне-2020/2021, сообщает The Athletic со ссылкой на председателя совета директоров клуба Рокки Виртца.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020