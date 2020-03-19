Генеральный менеджер и главный тренер «Чикаго» сохранят свои посты

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн, главный тренер Джереми Коллитон и президент Джон Макдоноу останутся на своих постах в сезоне-2020/2021, сообщает The Athletic со ссылкой на председателя совета директоров клуба Рокки Виртца.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.