Генеральный менеджер и главный тренер «Чикаго» сохранят свои посты

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн, главный тренер Джереми Коллитон и президент Джон Макдоноу останутся на своих постах в сезоне-2020/2021, сообщает The Athletic со ссылкой на председателя совета директоров клуба Рокки Виртца.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.
- 19 марта 2020
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