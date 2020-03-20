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«Завелась малая». Ничушкин показал свою BMW после возвращения в Россию

«Завелась малая». Ничушкин показал свою BMW после возвращения в Россию
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вскоре после возвращения в Россию показал свою BMW.

«Miss you babe. Завелась малая», — написал Ничушкин в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва пока неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 9 тыс. умерло.

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