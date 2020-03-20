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Женская сборная России проиграла команде «Крыльев Советов» 2005 г. р.

Женская сборная России проиграла команде «Крыльев Советов» 2005 г. р.
Хоккей / Прочие 0

Женская национальная сборная России продолжает учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. Девушки провели товарищеский матч с юношеской командой «Крылья Советов» 2005 г. р.

Команда сыграла в следующих сочетаниях:

Меркушева, Морозова
Шибанова — Гончаренко, Белякова — Коржакова — Сосина;
Николаева — Проворова, Шашкина — Добродеева — Павлова;
Ганеева — Ахметова, Маркова — Братищева — Кулишова;
Вольф — Чистякова, Митрофанова — Вафина — Кадирова;.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев». По завершении основного времени по договоренности команд состоялась серия послематчевых бросков, в которой победу также праздновали юноши — 2:1. В составе девушек точным броском отметилась капитан Валерия Павлова.

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