Женская сборная России проиграла команде «Крыльев Советов» 2005 г. р.
Женская национальная сборная России продолжает учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. Девушки провели товарищеский матч с юношеской командой «Крылья Советов» 2005 г. р.
Команда сыграла в следующих сочетаниях:
Меркушева, Морозова
Шибанова — Гончаренко, Белякова — Коржакова — Сосина;
Николаева — Проворова, Шашкина — Добродеева — Павлова;
Ганеева — Ахметова, Маркова — Братищева — Кулишова;
Вольф — Чистякова, Митрофанова — Вафина — Кадирова;.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев». По завершении основного времени по договоренности команд состоялась серия послематчевых бросков, в которой победу также праздновали юноши — 2:1. В составе девушек точным броском отметилась капитан Валерия Павлова.
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