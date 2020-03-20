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Цыганов: наверное, во всём мире завершили чемпионаты не потому, что они там дурачки

Цыганов: наверное, во всём мире завершили чемпионаты не потому, что они там дурачки
Хоккей / Прочие 0

Нападающий «Юности» Денис Цыганов поделился мнением о событиях, связанных с пандемией коронавируса.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводится.

«Как мне кажется, сейчас вокруг этого вируса хайп, ажиотаж. Заходишь в телефон, там только плохие новости: то доллар вырос, то кто-то заболел, умер — в общем, негативный фон в мире сейчас.

Как отношусь к тому, что мы единственные, кто продолжает играть в хоккей? Честно говоря, немного скептически, тем более играем со зрителями. Наверное, во всём мире завершили чемпионаты не потому, что они там дурачки», — цитирует Цыганова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 10 тыс. умерло.

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