Цыганов: наверное, во всём мире завершили чемпионаты не потому, что они там дурачки

Нападающий «Юности» Денис Цыганов поделился мнением о событиях, связанных с пандемией коронавируса.
Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводится.
«Как мне кажется, сейчас вокруг этого вируса хайп, ажиотаж. Заходишь в телефон, там только плохие новости: то доллар вырос, то кто-то заболел, умер — в общем, негативный фон в мире сейчас.
Как отношусь к тому, что мы единственные, кто продолжает играть в хоккей? Честно говоря, немного скептически, тем более играем со зрителями. Наверное, во всём мире завершили чемпионаты не потому, что они там дурачки», — цитирует Цыганова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 10 тыс. умерло.
- 20 марта 2020
-
16:31
-
16:05
-
15:43
-
15:10
-
15:00
-
14:36
-
14:19
-
14:13
-
13:42
-
13:10
-
13:00
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:31
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
07:00
-
05:53
-
01:34
-
00:35
-
00:16
- 19 марта 2020
-
23:47
-
22:55