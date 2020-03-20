Агент Метсолы: Юха вернётся сразу, как будет заявление КХЛ о возобновлении турнира

Хоккейный агент Андрей Трефилов, представитель вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы, прокомментировал интервью своего клиента финскому изданию Ilta-Sanomat.

«У Юхи Метсолы действующий контракт с клубом. Разумеется, что при первой же возможности Юха вернётся в КХЛ в расположение «Салавата Юлаева». У уфимцев собрался сильный коллектив, поэтому мой клиент, как и вся команда, хотел побороться за Кубок Гагарина, но случилась форс-мажорная ситуация.

Но это не значит, что Метсола недооценивает лигу или же не собирается возвращаться в Россию. Тем более соглашение Юхи действует до 30 апреля 2022 года. Метсола вернётся сразу, как это понадобится и будет заявление лиги о возобновлении турнира», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.