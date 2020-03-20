Агент Метсолы: Юха вернётся сразу, как будет заявление КХЛ о возобновлении турнира

Хоккейный агент Андрей Трефилов, представитель вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы, прокомментировал интервью своего клиента финскому изданию Ilta-Sanomat.
«У Юхи Метсолы действующий контракт с клубом. Разумеется, что при первой же возможности Юха вернётся в КХЛ в расположение «Салавата Юлаева». У уфимцев собрался сильный коллектив, поэтому мой клиент, как и вся команда, хотел побороться за Кубок Гагарина, но случилась форс-мажорная ситуация.
Но это не значит, что Метсола недооценивает лигу или же не собирается возвращаться в Россию. Тем более соглашение Юхи действует до 30 апреля 2022 года. Метсола вернётся сразу, как это понадобится и будет заявление лиги о возобновлении турнира», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 20 марта 2020
-
15:10
-
15:00
-
14:36
-
14:19
-
14:13
-
13:42
-
13:10
-
13:00
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:31
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
07:00
-
05:53
-
01:34
-
00:35
-
00:16
- 19 марта 2020
-
23:47
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:00