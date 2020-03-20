«Сарыарка» расторгла контракт с тренером Тамбиевым, который может возглавить «Динамо» Р

Клуб Высшей хоккейной лиги «Сарыарка» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с тренером Леонидом Тамбиевым.

4 июня 2014 года Тамбиев стал помощником Алексея Фетисова в карагандинской «Сарыарке». 28 октября 2014 года возглавил команду с приставкой и. о., а спустя месяц был утверждён в должности главного тренера «Сарыарки». С 2015 по 2018 год трудился в системе санкт-петербургского «Динамо», после чего вновь вернулся в «Сарыарку», с которой в 2019 году выиграл Кубок Петрова.

В этом сезоне карагандинская команда вылетела из плей-офф уже на стадии первого раунда, проиграв «СКА-Неве» (2-4). В феврале сообщалось об интересе к Тамбиеву со стороны рижского «Динамо».