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Д. Марков — об авторах подкаста: курил в НХЛ, когда эти мальчики ещё бегали в памперсах

Д. Марков — об авторах подкаста: курил в НХЛ, когда эти мальчики ещё бегали в памперсах
Хоккей / КХЛ 0

Чемпион мира, экс-игрок клубов Национальной хоккейной лиги Даниил Марков ответил на слова нападающего Джошуа Хеннесси в подкасте Spittin Chiclets. Американский хоккеист рассказал, что во времена выступлений за «Витязь» российский защитник курил в душевой, пока тренер говорил что-либо игрокам.

«Спешу обломать стёб Биссоннетта, Уитни и Хеннесси над «Витязем» и КХЛ. Я курил в перерывах матчей НХЛ, когда эти мальчики ещё бегали в памперсах. У меня там на всех стадионах лиги была своя курилка, мне разрешали. Я всегда узнавал, когда тренер приходит в раздевалку, и возвращался из курилки к этому времени. Обычно не реагирую на такие вещи, но их стёб над «Витязем» и КХЛ уже поднадоел», — цитирует Маркова Sport24.

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