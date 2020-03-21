Коваленко: НХЛ показала своё отношение к игрокам и болельщикам, первой объявив о паузе

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко выразил мнение, что лиге стоило взять пример с НХЛ и раньше прервать сезон из-за эпидемии коронавируса.



«КХЛ и, в частности, новому президенту нашей лиги Алексею Морозову не позавидуешь — они оказались в форс-мажорной ситуации. Понятно желание КХЛ спасти сезон для истории, в этом — уважение к нашим традициям. Не мне решать, что было правильно или неправильно.

Со стороны игроков могу сказать, что многих нервировало то, что лига не принимает быстрых решений. Переживали семьи, начались сомнительные интервью, в основном в исполнении легионеров, начали сниматься клубы — всё это ударило по имиджу нашего хоккея.

Мы много говорим о том, что надо брать пример с НХЛ. В истории с пандемией этого сделано не было, НХЛ ушла на каникулы на неделю-две раньше наших лиг. Для многих это было барометром.

Не поторопилась ли НХЛ? Это мы узнаем потом, когда кризис завершится и эмоции уйдут. Но нужно признать, что НХЛ показала своё отношение к игрокам, болельщикам, клубам, сработала в плане укрепления имиджа.

Многих в хоккейном мире удивило, что НХЛ быстрее всех ушла на каникулы. НХЛ — это мощная бизнес-структура, которая приняла такое решение, даже несмотря на огромные финансовые издержки. Для меня решение НХЛ стало сигналом о том, что ситуация с пандемией очень непростая.

Поверьте, Гэри Беттмэн и компания умеют считать деньги — и, если они останавливают свой бизнес, значит, проведён очень серьезный анализ, и никакого другого выхода просто нет», — приводит слова Коваленко Russian-Hockey.ru.