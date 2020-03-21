Expressen: 30-летний канадский защитник Кёрран перейдёт из «Регле» в «Авангард»

Защитник «Регле» Коди Кёрран, который в минувшем сезоне выбором спортивных журналистов был признан лучшим игроком SHL, покинет шведский клуб. 30-летний канадец близок к подписанию контракта с омским «Авангардом». Об этом сообщает Expressen.



«Керран продемонстрировал хороший прогресс. Мы довольны, что наш клуб дает шанс игрокам расти и добиваться новых вызовов в карьере», — отметил спортивный менеджер «Регле» Крис Абботт.



В прошедшее сезоне Кёрран провел в чемпионате Швеции 48 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 37 результативных передач.



Ранее появилась информация, что голкипер «Регле» Роман Вилл также продолжит карьеру в КХЛ. Чешский вратарь уже согласовал контракт с «Трактором» и 1 мая станет игроком челябинского клуба.

Источник: вратарь сборной Чехии Вилл согласовал контракт с «Трактором»