Тихомиров: считаю Сорокина лучшим игроком всего чемпионата КХЛ
Вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров высоко оценил игру голкипера ЦСКА Ильи Сорокина в сезоне-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги.
«Я считаю его лучшим игроком всего чемпионата. Не случайно в регулярке у него больше всего игр на ноль – девять. Искренне рад за коллегу, достигшего очень высокого уровня мастерства. Думаю, если он отправится в НХЛ, то имеет все шансы там закрепиться», — приводит слова Тихомирова официальный сайт нижегородского клуба.
Напомним, «Торпедо» в первом раунде плей-офф уступило ЦСКА в серии со счётом 0-4. В четвертьфинале «армейцы», выигравшие регулярный чемпионат, должны были сыграть с московским «Динамо», однако розыгрыш Кубка Гагарина был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
«Торпедо» продлило контракт с голкипером Тихомировым
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