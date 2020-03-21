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Тренер «Далласа» — о коронавирусе: в 1992 году из-за забастовки тоже была неясная ситуация

Тренер «Далласа» — о коронавирусе: в 1992 году из-за забастовки тоже была неясная ситуация
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о паузе в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса. Сезон приостановлен на неопределённый срок.

«Помню забастовку 1992 года, когда был тренером в „Бостон Брюинз“. Конечно, это не то же самое, но неясная ситуация, будем играть или нет, всегда будет присутствовать. Сейчас неясно, что будет дальше. Мы не знаем, когда возобновится сезон, но задача тренерского штаба заключается в том, чтобы быть готовыми в нужный момент. Это как подготовка к тренировочному лагерю. У нас нет конкретной даты, но когда нам дадут зелёный свет, мы должны быть готовы», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

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