Третьяк: вновь доказали, что наш юниорский хоккей добился большого прогресса

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим мнением об итогах сезона для национальных команд.
«В этом сезоне мы снова доказали, что наш юниорский хоккей добился большого прогресса. Впервые с 1995 года наша команда до 18 лет выиграла очень престижный международный турнир — Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сильнейший состав сборной Канады по своему возрасту. Эта команда должна была выстрелить на чемпионате мира, но, к сожалению, турнир, как и все остальные, был отменён. Очень надеюсь, что ИИХФ найдёт способ провести чемпионат мира для этого возраста в следующем году.
Сборная России до 17 лет победила на мировом Кубке Вызова в Канаде, являющемся неофициальным чемпионатом мира для 16-летних.
Наша молодёжная сборная остановилась в полушаге от золота в финале МЧМ в чешской Остраве, немного не дожав канадцев.
Наконец, наша самая молодая команда — сборная до 16 лет выиграла юношескую Олимпиаду, в блестящем стиле разгромив всех соперников.
Успехи говорят не только о том, что у нас растёт достойная смена: правильная современная работа со сборными всех возрастов приводит к долгожданному результату.
По всей стране уже третий год у нас проходят презентации Национальной программы подготовки хоккеистов. Новые подходы, другая философия подготовки детей и юношей вскоре будут определять развитие хоккея по всей стране и уже помогают нам в работе с юниорскими и молодёжными командами», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
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