Фазель: планируем провести ЧМ-2023 в России, ничего не поменялось

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал информацию, что чемпионат мира в России, запланированный на 2023 год, может быть перенесён. Напомним, ЧМ-2020 отменили из-за эпидемии коронавируса.



«На сегодняшний день, чемпионат мира в следующем году пройдёт в Белоруссии и Латвии, в 2022-м — в Финляндии, в 2023-м — в России, в 2024-м — в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании. Ничего не изменилось, но вы знаете, какая сейчас особенная ситуация, у людей есть особенные запросы и требования. Ситуация непростая, мы отменили чемпионат мира, сейчас нам надо проанализировать ситуацию и понять, возможно ли что-то решить на ближайшем конгрессе. Многие спрашивают по поводу переноса турнира в Швейцарии, но сейчас слишком рано это обсуждать, ситуация меняется каждый день.



Нужно смотреть повестку конгресса, что там будет предложено. Будем идти шаг за шагом», — цитирует Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея Фазель оказался терпеливее руководства КХЛ, которое сам же критиковал.