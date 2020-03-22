Вице-президент ИИХФ: теперь ждём отмены Олимпиады в Токио

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола рассказал, как принималось решение об отмене ЧМ-2020.
«У нас есть определённая страховая модель, поэтому мы смогли принять решение об отмене турнира. Всё было ясно ещё в начале нынешней недели, решение было принято единогласно. Сейчас страховая компания и наш офис занимаются финансовыми вопросами. Это решение хорошо для всех, теперь мы знаем, куда нужно двигаться.
Теперь ждём решения об отмене летней Олимпиады. Пока что есть много факторов, из-за которых МОК пока не может принять решение. Но на деле ситуация постепенно становится невозможной, если говорить о проведении соревнований. С каждым днём это становится всё труднее», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.
Начало летней Олимпиады в Токио запланировано на 24 июля.
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