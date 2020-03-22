Антипин: уровень «Магнитки» — Кубок Гагарина, от сезона ни у кого нет удовлетворения

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин подвёл итоги сезона для уральской команды.
«Оценки уже поставлены руководством – директором клуба и главным тренером – на недавней пресс-конференции. Понятное дело, ни у кого из игроков команды нет удовлетворения от сезона. Ведь все вместе мы не раз доказывали, что уровень «Магнитки» – самый высокий, Кубок Гагарина.
Ничего нового не скажу. У нас был насыщенный тренировочный лагерь, но на выходе из него на команду посыпались травмы. С приходом Ильи Воробьёва состояние команды выравнивалось, много внимания тренерским штабом уделялось игровым нюансам. В итоге «Металлург» стабилизировал ход по дистанции сезона, но в плей-офф результата своего уровня мы, к сожалению, не достигли», — цитирует Антипина Russia-Hockey.
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