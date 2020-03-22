Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Майоров — об отмене ЧМ-2020: альтернативы я не видел. Играть летом – абсурд

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Майоров — об отмене ЧМ-2020: альтернативы я не видел. Играть летом – абсурд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением об отмене ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.

«Нисколько не удивлен. Наоборот, судя по тому, что происходит в мире, все к этому и шло. ИИХФ хоккея и так выдержала довольно солидную паузу, чтобы определиться — что же делать с чемпионатом мира. Но обстоятельства явно сложились против. Я не вижу ни одного позитивного аргумента в сообщениях СМИ о том, что коронавирусная эпидемия скоро закончится. Наоборот, создаётся впечатление, что обуздать её удастся в лучшем случае через два-три месяца. Поэтому отмена хоккейного чемпионата мира и выглядит логичной.

Альтернативы проводить его в другой стране и в более поздние сроки я, честно говоря, не видел. Да вы посмотрите на футбол! Там Евро-2020 сразу перенесли на год. Вот скажите, когда проводить хоккейный ЧМ? Делать это летом – абсурд! Если переносить на осень, сразу встает вопрос — как быть с европейскими национальными чемпионатами? Их когда начинать?

Тем более там в любом случае вырисовывались организационные проблемы. Было заранее ясно, что на ЧМ-2020 не прилетели бы игроки НХЛ, которые сейчас тоже на паузе — ждут продолжения сезона за океаном. Да и не все сборные наверняка приехали бы. Ведь не пустили же играть в Кубке Гагарина «Йокерит» и «Барыс». Многие государства могли просто-напросто запретить своим национальным командам выступать в международных турнирах, ссылаясь на национальную безопасность», – цитирует Майорова сайт «Матч ТВ».

«Европа в кошмаре. Швейцарии легче потерять деньги, чем народ». Эксперты — об отмене ЧМ
На телевидении творится бардак и там нечего смотреть, а спортивный мир лишился очередного крупного турнира.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020