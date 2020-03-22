Майоров — об отмене ЧМ-2020: альтернативы я не видел. Играть летом – абсурд

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением об отмене ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.



«Нисколько не удивлен. Наоборот, судя по тому, что происходит в мире, все к этому и шло. ИИХФ хоккея и так выдержала довольно солидную паузу, чтобы определиться — что же делать с чемпионатом мира. Но обстоятельства явно сложились против. Я не вижу ни одного позитивного аргумента в сообщениях СМИ о том, что коронавирусная эпидемия скоро закончится. Наоборот, создаётся впечатление, что обуздать её удастся в лучшем случае через два-три месяца. Поэтому отмена хоккейного чемпионата мира и выглядит логичной.



Альтернативы проводить его в другой стране и в более поздние сроки я, честно говоря, не видел. Да вы посмотрите на футбол! Там Евро-2020 сразу перенесли на год. Вот скажите, когда проводить хоккейный ЧМ? Делать это летом – абсурд! Если переносить на осень, сразу встает вопрос — как быть с европейскими национальными чемпионатами? Их когда начинать?



Тем более там в любом случае вырисовывались организационные проблемы. Было заранее ясно, что на ЧМ-2020 не прилетели бы игроки НХЛ, которые сейчас тоже на паузе — ждут продолжения сезона за океаном. Да и не все сборные наверняка приехали бы. Ведь не пустили же играть в Кубке Гагарина «Йокерит» и «Барыс». Многие государства могли просто-напросто запретить своим национальным командам выступать в международных турнирах, ссылаясь на национальную безопасность», – цитирует Майорова сайт «Матч ТВ».

«Европа в кошмаре. Швейцарии легче потерять деньги, чем народ». Эксперты — об отмене ЧМ На телевидении творится бардак и там нечего смотреть, а спортивный мир лишился очередного крупного турнира.