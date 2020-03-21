«Европа в кошмаре. Швейцарии легче потерять деньги, чем народ». Эксперты — об отмене ЧМ

Чуда не случилось. Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года. Напомним, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, где быстро растёт число заболевших. Большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано из-за коронавируса, в том числе международные соревнования.

Своим мнением относительно сложившейся ситуации и решения ИИХФ поделились постоянные эксперты «Чемпионата», среди которых олимпийские чемпионы Александр Пашков, Александр Кожевников и Виталий Давыдов, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков.

Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея Фазель оказался терпеливее руководства КХЛ, которое сам же критиковал.

«Отмена ЧМ-2020 — наглядный пример для всех спортивных организаций России»

Олимпийский чемпион Александр Пашков привычно выступил жёстко.



«Увы, из-за общей тенденции с инфекцией чемпионат мира 2020 года не смогли провести. Это решение ИИХФ было ожидаемо. Другое дело, что это своеобразный урок для нас, для всех спортивных организаций в России. Это пример, чего требует нынешняя ситуация с коронавирусом. Она требует серьёзных мер и ограничений. Даже в ИИХФ пошли на такой шаг, так что нам тоже есть, над чем подумать. Перед нами наглядный пример.



Да, отмена чемпионата мира – это очень обидно для всех сторон. Но таковы обстоятельства, они сегодня сильнее нас, это надо признать. Сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Будем надеяться, что всё это продлится недолго и все мы, включая профессиональный спорт, вернёмся к привычной жизни», — заявил Пашков.

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«Для телевидения это кошмар, оно само себя убьёт»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что спортивное телевидение в ближайшее время ожидает крах.



«Когда вся эта инфекция началась, то было ожидаемо и понятно, что чемпионат мира отменят. В России ещё не пик болезни, а Европа вся в кошмаре. В Швейцарии, в которой я жил, к таким вопросам подходят очень педантично и серьёзно. Им легче потерять деньги, чем народ. Швейцарцы всего страшно боятся, поэтому было понятно, что рисковать там не намерены. Обидно за весь спорт, не только за хоккей. Для телевидения вообще наступает кошмар. Посмотрите, что они сейчас творят, это же невыносимо смотреть. Все будут сидеть в Интернете, а телевидение само себя убьёт», — сказал Кожевников.

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«Чемпионаты мира ещё будут, хоккей никуда не денется. Главное — люди и здоровье»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов акцентировал своё внимание на здоровье болельщиков.



«Если турнир официально отменён, то какие могут быть вопросы. Фазель требовал отменить сезон в КХЛ, а сам ждал ещё неделю? Ну всё же отменяли по чуть-чуть. Было же ясно, что всё равно отменят. Игрокам же нужно тренироваться, а делать это на фоне коронавирусов, наверное, и неприятно, и невозможно. Вопрос страховки? Пока это трудно понять. Пока не закончится эпидемия, что-то трудно говорить с уверенностью.



Турнир был очень популярен в России, но специально занимать болельщиков чем-то не стоит. Самое главное, чтобы они были живы и здоровы. Это самое главное сейчас. Остальное — это всё придёт. И чемпионаты ещё будут. Хоккей мы с вами ещё обязательно увидим, куда он денется. Что сделать, это же природа — с ней не пошалишь. Наберёмся терпения, и тогда всё будет нормально. Самое главное — это люди, а хоккей ещё обязательно будет».

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«Безопасность важнее всего, да и без НХЛ турнир был бы убыточен»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков заявил, что принято единственно верное решение.



«Это решение читалось, так как в самой Швейцарии экстренная ситуация. Изначально, когда местный чемпионат отменили из-за коронавируса, было понятно, что эта ситуация будет нарастать. Кроме того, НХЛ приостановила свой чемпионат, они очень хотят его доиграть, и ясно было, что на чемпионат мира энхаэловцы бы не поехали. А чемпионат мира без НХЛ, с коммерческой точки зрения – это убыточное мероприятие для ИИХФ. Так что отмена турнира читалась.



Думаю, что это единственно верное решение. Во всём мире всё отменили. Тут самое главное, чтобы зараза не распространялась. Вот Италия – яркий пример того, как можно поплатиться здоровьем и жизнями людей из-за того, что пустили ситуацию на самотёк. Мы все вместе попали в такую историю, и сейчас нужно тщательно подходить к каждому шагу. Конечно, это плохо, и я сильно переживаю по этому поводу, но в сложившейся ситуации нет ничего важнее безопасности.

В мае тогда можно будет доиграть сезон КХЛ? Я слабо верю в то, что Кубок Гагарина – 2020 будет разыгран. Очень мало надежд, что ситуация резко улучшится. Думаю, что все службы лиги перестрахуются, а доигрывать в мае или летом – это уже будет не совсем Кубок Гагарина. Тем более, что две команды уже отсутствуют.



Знаете, я бы хотел сказать слова поддержки «Йокериту» и «Барысу». Это не решения игроков, как многие полагают, и ни в коем случае никаких санкций к этим клубам не должно быть применено. Они снялись с плей-офф из-за карантина в своих государствах, из-за решений местных федераций, и это должно быть очевидно для всех знающих людей. Без их участия это уже будет какой-то другой турнир», — сказал Бадюков.



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