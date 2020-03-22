Козиолс — о переносе ЧМ-2021: конгресс ИИХФ не может отменить существующие договора

Генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс после отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса прокомментировал возможный сдвиг чемпионатов мира. Существует вероятность, что Латвия и Беларусь теперь примут мировое первенство в 2022 году, а не в 2021-м.
«Нужно начинать серьёзную дискуссию о том, как это все будет меняться, решения об изменениях в ИИХФ может принять только конгресс. Надо отделить желаемое от действительного: может, и есть желание перенести какой-то чемпионат мира, но в реальности это сделать сложно.
Есть целый комплекс серьезных вопросов, которые нужно решать, и с нами пока их не обсуждали. Конгресс будет выслушивать наше мнение, он принимает решение после выслушивания аргументов и не может отменить существующие договора, учитывая финансовые и юридические последствия.
Существует юридическая база организации проведения всех чемпионатов мира. Латвия и Беларусь заключили договор о проведении чемпионата мира между собой и с ИИХФ, с аренами, спонсорами, гостиницами. Мы набираем людей на работу, у нас есть юридические и финансовые обязательства перед друг другом, спонсорами», – цитирует Козиолса ТАСС.
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