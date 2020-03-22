Секач — о коронавирусе в России: мне кажется, жизнь протекает нормально. Всё спокойно

Нападающий ЦСКА Иржи Секач предположил, что ситуация с коронавирусом в России стоит не так остро.
«Почему мало новостей о заражённых в России? Не знаю, скрывают это или ситуация здесь действительно не настолько серьёзная. Конечно, наблюдаю за тем, что происходит дома и в других местах, но здесь пока ничего не изменилось. Возможно, не волнуюсь потому, что в России не так остро стоит проблема с коронавирусом. Кто-то на улице носит маски, в остальном всё так же.
В России применили определённые меры предосторожности, например детям не нужно ходить в школу, но в остальном все довольно спокойно. Мне кажется, жизнь протекает нормально. Неясно, когда состоится плей-офф, если вообще матчи будут сыграны. Мы должны ждать. Не могу представить, что мы продолжим играть после паузы. Не думаю, что это произойдёт, увидим», – цитирует Секача пресс-служба Федерации хоккея Чехии.
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