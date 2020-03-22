Сушинский с семьёй станцевал под песню Little Big

Президент «Авангарда» Максим Сушинский записал видео, на котором он вместе с семьёй исполняет танец под песню группы Little Big Uno. Она была специально написана для «Евровидения». В рамках промо этой композиции был запущен флешмоб: под музыку и слова нужно делать лишь движение ногами, а завершить танец красивым поворотом.



«Хорошее настроение — залог здоровья», — подписал ролик Сушинский.

Видео доступно на странице Максима Сушинского в «Инстаграме».

С 1996 по 2005 год Сушинский провёл за «Авангард» 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 238 передач. В сезоне-2003/2004 стал с омской командой чемпионом России, трижды признавался лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004). В январе 2018 года он вошёл в совет директоров «Авангарда».