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Михал Йордан поиграл с рулоном туалетной бумаги под песню Маликова

Михал Йордан поиграл с рулоном туалетной бумаги под песню Маликова
Хоккей / КХЛ 0

Защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан присоединился к челленджу по набиванию рулона туалетной бумаги. В качестве звукового сопровождения выбрана песня Дмитрия Маликова.

«Михал Йордан с помощью своей любимой песни намекает нам, что скоро всё будет хорошо», — написала пресс-служба «Амура».

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Напомним, плей-офф КХЛ, куда «Амур» попасть не сумел, прерван из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.

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